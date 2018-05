PSG, Neymar atterrato a Parigi. Da valutare rientro in campo

© foto di J.M.Colomo

Neymar è tornato a Parigi. La stella del PSG, dopo diverse settimane in Brasile per la riabilitazione, ha fatto rientro alle 12.10 di oggi nella capitale francese, dove continuerà le terapie post operazione al piede. Ancora non è chiaro se riuscirà a tornare in campo per l'ultima di campionato contro il Caen o se dovrà attendere l'inizio del Mondiale in Russia. A riportarlo è L'Equipe.