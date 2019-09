PSG, Neymar: "Che rapporto con Mbappè, darà la vita per questo club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il gol decisivo segnato contro il Bordeaux, Neymar ha spiegato di essere felice al PSG: "Sono felice di poter aiutare la mia squadra. Sono felice di segnare, di prendere i punti e voglio continuare così".

Kylian Mbappé ha pubblicato una foto in cui dice che deve darti più assist...

"Sì, negli spogliatoi me ne ha parlato. Ha guardato il video e ha detto: "Devo servirti di più". Abbiamo una bella connessione, andiamo molto d'accordo in campo e fuori. Sono molto felice che sia tornato con la sua gioia e il suo gioco. Non sono l'unico, tutto il PSG è felice che sia tornato".

Va meglio con i tifosi?

"Sì, molto meglio. È come una relazione con la tua ragazza. Quando non sei bravo, rimani senza parlare. Ma dopo, con tanto amore e coccole, tutto tornerà alla normalità. Sono qui per aiutare il PSG, per adempiere al mio ruolo di giocatore di questo club. Darò la mia vita sul campo per portare successo al PSG e festeggiare tutti insieme".