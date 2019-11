PSG, Neymar come Cristiano Ronaldo: furioso dopo la sostituzione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella partita tra Paris Saint-Germain e Lille che segnava il ritorno di Neymar, i parigini si sono imposti con le marcature di Icardi e Di Maria, ma il brasiliano è uscito dal campo visibilmente contrariato. O'Ney ha giocato 65' senza mai incidere sulla partita e, al momento della sostituzione, dal Parco dei Principi sono piovuti diversi fischi sul giocatore, che ha preso direttamente la via degli spogliatoi senza fermarsi in panchina con i compagni. Il gesto di Neymar, che ricorda molto quello di Cristiano Ronaldo col Milan, è anche sintomatico di un rapporto ai minimi termini con Tuchel: l'allenatore in settimana lo aveva esplicitamente criticato per essere volato a Madrid a seguire la Coppa Davis.