PSG, Neymar conferma ai compagni la volontà di andare al Real

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riferito questa mattina da Le Parisien, Neymar mercoledì sera è stato a cena con alcuni compagni di squadra del PSG, tra cui Thiago Silva, Verratti, Pastore e Thiago Motta, e nel corso della serata non è riuscito a nascondere la propria voglia di trasferirsi al Real Madrid nel corso della prossima estate. La cena era stata organizzata dal capitano Thiago Silva, per festeggiare insieme la vittoria in finale di Coppa di Francia.