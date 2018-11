PSG, Neymar e il ritorno al Barcellona: il brasiliano nega

© foto di Insidefoto/Image Sport

Neymar, attaccante del Brasile e del PSG, ha parlato dell'ex compagno di squadra Suarez nel post partita contro l'Uruguay: "E' un amico che mi sono fatto giocando a calcio. Lo adoro e come calciatore è un vero fenomeno. Abbiamo condiviso per anni lo stesso spogliatoio e siamo molto amici. Gli auguro sempre il meglio". Poi alcuni giornalisti hanno provato a chiedergli se tornerà al Barcellona, ma il brasiliano non ha voluto rispondere, negando con la testa e mostrando un bel sorriso prima di salire sul pullman che lo avrebbe riportato in albergo insieme al resto della squadra. A riportarlo è AS.