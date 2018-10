PSG, Neymar: "Felice qui, giocato come volevamo e abbiamo vinto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine del match vinto per 6-1 contro la Stella Rossa, Neymar ha parlato ai microfoni dell'emittente transalpina RMC Sport: "E' una notte grande per tutta la squadra, abbiamo giocato come volevamo e abbiamo vinto. Siamo contenti".

Ti trovi bene qui a Parigi?

"Sì, mi sento molto bene. Sono felice. Come ho sempre detto, mi trovo bene qui e quando gioco a calcio sono sempre contento".