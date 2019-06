© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport, Neymar ha accettato l'offerta del Barcellona per l'eventuale ritorno in Spagna. Il calciatore potrebbe firmare un accordo di cinque anni e guadagnare la metà di quanto percepisce attualmente al PSG. Il giocatore ha talmente tanta voglia di tornare in blaugrana che non ha posto condizioni al suo ritorno.