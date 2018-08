PSG, Neymar: "Ho un contratto. Rabiot? Non so nulla, chiedete a lui"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Di passaggio a Barcellona nella giornata di lunedì per salutare gli ex compagni, in occasione di un torneo di poker per il quale fa da sponsor, l'asso brasiliano Neymar ha parlato all'emittente catalana TV3: "Ho un contratto con il PSG e sono a Parigi. Rabiot? Non ne so niente, chiedete a lui".