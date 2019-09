PSG, Neymar: "I fischi non mi hanno dato fastidio. Ringrazio i compagni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar, match winner oggi contro lo Strasburgo, ha parlato così dei fischi da parte dei suoi tifosi: “Abbiamo affrontato una buona squadra che è rimasta indietro e si è affidata al contropiede. Abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a segnare e a prendere i tre punti. I fischi non mi hanno infastidito più di tanto. Sono tranquillo. Tutti sanno quello che è successo quest’estate, comprendo che sia difficile per i tifosi, ma io sono un giocatore del PSG. Se vogliono fischiarmi, io non ho problemi, Siamo più di 25 giocatori in rosa, non ti puoi focalizzare su uno solo. Gli altri giocatori non meritano di vivere questa situazione. Siamo una squadra e i tifosi devono sostenere il club, Se ho un messaggio per i tifosi? No, nulla. Voglio solo ringraziare i miei compagni per avermi permesso di segnare”.