PSG, Neymar: "Io al Real Madrid? Cavolate che non meritano risposta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale brasiliana Neymar, al centro di un nuovo caso di mercato che lo vorrebbe vicino al trasferimento al Real Madrid, ha commentato così i rumors di mercato e il Mondiale imminente: "Real? Adesso sono concentrato solo sul Mondiale. Si stanno dicendo tante sciocchezze, non vale la pena rispondere. Infortunio? Non è superato al 100%, ma ce la farò. Mancano ancora alcuni giorni all'esordio, starò sicuramente meglio per quella data. Giocare un Mondiale è un sogno. Io vedo il Brasile al top, quindi fra le migliori selezioni del torneo. E, come dice Tite, noi andremo lì per vincere".