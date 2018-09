PSG, Neymar: "La filosofia di Tuchel mi piace, speriamo di vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Neymar ha parlato dopo il successo del PSG contro il Rennes nell'ultimo turno di Ligue 1. Questo il pensiero del brasiliano riportato da Le Parisien: "E' un allenatore giovane e ha il suo modo preciso di lavorare. A noi giocatori piace la sua filosofia e speriamo di fare una grande stagione. Arrabbiato per la sostituzione? No, mi sono anche scusato con lui per un brutto passaggio a metà campo. A me come a nessun altro giocatore piace uscire dal campo, ma non era arrabbiato per questo".