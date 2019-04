PSG, Neymar: "Mbappè deve crescere e anche noi. Siamo molto tristi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Rennes in finale di Coppa di Francia, il giocatore del PSG Neymar ha detto: "La sensazione è brutta. È sempre brutto quando perdi, anche di più quando perdi una finale. Tutti sono tristi ma ora non c'è più niente da fare. Sono molto contento di essere tornato titolare, mi sentivo bene, senza alcun dolore. A mio parere, ho gicoato una buona partita. Ho segnato un gol, ho fatto un passaggio decisivo. Quindi sono molto contento di questo, ma la sensazione è necessariamente molto più sfumata perché abbiamo perso. Mbappé espulso? È un giocatore importante per noi. È ancora molto giovane. Deve crescere molto e imparare molto. Ma non solo lui, tutti noi. L'arbitro oggi, a mio parere, non è stato molto bravo".