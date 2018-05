PSG, Neymar miglior giocatore dell'anno in Ligue 1. Premia Ronaldo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Serata di premiazioni per l'asso brasiliano Neymar, funambolo e già oggetto di nuove voci di mercato del PSG. La squadra parigina si è laureata campione di Francia ormai già da qualche settimana, ma il tempo dei premi ancora è tutt'altro che finito. In serata infatti Neymar è stato premiato come miglior giocatore dell'anno in Ligue 1, e a consegnargli il premio è stato un suo connazionale, un certo Ronaldo il Fenomeno. Ecco un momento della premiazione nel tweet pubblicato dal PSG: