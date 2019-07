© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar non si è presentato quest'oggi alla ripresa degli allenamenti in casa Paris Saint-Germain, nonostante fosse stato inserito nella lista di giocatori convocati per la preparazione. A darne comunicazione è lo stesso club parigino, mediante una nota ufficiale: "Paris Saint-Germain ha scoperto che il giocatore Neymar Junior non si è presentato nell'ora e nel luogo concordati, senza essere stato anticipatamente autorizzato dal club. La società deplora questa situazione e adotterà le misure più appropriate".