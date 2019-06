© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Neymar non vuole giocare con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sport, il brasiliano non vuole più tornare nella capitale francese e ormai la rottura è totale. Le trattative con il Barcellona non sono ancora iniziate, ma probabilmente "O'Ney" tornerà in blaugrana dopo due anni passati in Ligue 1. Bisogna trovare l'accordo tra i due club, il PSG chiede troppo rispetto al budget dei catalani.