L'attaccante del Paris Saint Germain, Neymar Jr, ha parlato in un discorso pubblico sul proprio futuro. "Il Real Madrid è uno dei più grandi club nel mondo, qualsiasi calciatore vorrebbe giocarci. Sono felice a Parigi, sto bene, ma nessuno conosce il futuro. Non sto dicendo, però, che giocherò per il Real Madrid. Il Barça è stato il mio sogno da bimbo ed è diventato realtà".