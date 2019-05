PSG, Neymar presenta ricorso alla UEFA contro la squalifica di tre turni

Le dure parole sui social contro l'operato dell'arbitro dopo la sfida di Champions League contro il Manchester United, sono costate care alla stella del PSG Neymar. Il brasiliano infatti è stato squalificato dalla UEFA per tre turni. Il giocatore, riporta L'Equipe ha presentato ricorso contro la squalifica e come si legge sul sito del famoso quotidiano francese potrà difendersi personalmente a Nyon, in un'audizione che ha ancora non ha una data.