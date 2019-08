PSG, Neymar può essere ceduto con la formula Mbappé

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la vicenda Neymar in casa Paris Saint-Germain, ormai il brasiliano è sempre più lontano dal club francese. L’edizione odierna de L’Equipe ha cercato di analizzare al meglio la situazione: il calciatore brasiliano potrebbe andarsene con la "formula Mbappé".

La formula per la cessione di Neymar - A quanto pare il PSG vorrebbe cedere "O’Ney" con la formula del prestito con obbligo di riscatto, lo stesso modo con cui è arrivato Mbappé dal Monaco. In questo modo le squadre coinvolte nel Fair Play Finanziario possono pensare ad un’eventuale trattativa per il giocatore sudamericano. Tutto dipenderà dalle richieste, ma soprattutto dal Barcellona. Ad oggi solo i blaugrana sono interessati alla stella dei parigini.