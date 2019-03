Neymar prosegue il recupero dall'infortunio in un modo considerato da molti quanto meno inusuale. Infatti, il calciatore brasiliano ieri era presente al Carnevale di Rio de Janeiro, scatenando così l'ira dei tifosi parigini che aspettano da settimane il suo ritorno in campo. Neymar tornerà in giornata a Parigi in vista della partita di domani dei suoi compagni contro il Manchester United in Champions League. Ecco alcune foto del giocatore durante i festeggiamenti a Rio: