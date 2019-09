© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mancato trasferimento di Neymar al Barcellona non permetterà ad Eriksen di approdare al PSG. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra infatti la trattativa tra il Tottenham e il club francese si è interrotta dopo che il brasiliano ha deciso di rimanere in Francia a causa dell'impossibilità di tornare in Spagna. Eriksen, con il contratto in scadenza a giugno, dunque per ora resterà al Tottenham e la Juventus continua a sognare il colpo a parametro zero.