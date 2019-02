© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar si è fermato di nuovo in questa stagione per una riattivazione della lesione del quinto metatarso, occorsagli durante i sedicesimi di finale di Coppa di Francia lo scorso gennaio. Attraverso un'intervista concessa a Parigi al portale brasiliano Globo Esporte, l'ex Barcellona ha detto: "Sono rimasto a casa a piangere per due giorni. Questa volta mi ci è voluto più per digerirlo, lo scorso anno mi ero detto 'dai, acceleriamo, operiamoci presto, dobbiamo arrivare alla Coppa del mondo'. Non mi ero buttato giù, questa volta invece è stato diverso", le parole dell'attaccante del Paris Saint-Germain.