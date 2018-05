PSG, Neymar rompe il silenzio: "Orgoglioso di vestire questa maglia"

© foto di J.M.Colomo

Neymar rompe il silenzio. La stella brasiliana, al centro di un vero e proprio caso di mercato tra Parigi e Madrid, sponda Real, ha rimarcato sui social la sua piena dedizione alla causa del PSG. "Orgoglioso di indossare la nuova maglia e continuare a dare allegria a tutti", ha scritto infatti su Twitter. Una strategia per prendere tempo e calmare gli animi o per manifestare invece la reale volontà di giocare ancora coi transalpini? Tra qualche settimana ne sapremo di più, ma il futuro di Neymar in Ligue 1 al momento sembra tutt'altro che certo.