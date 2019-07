© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar è ancora un calciatore del PSG, ma in quest'estate difficilmente lo vedremo con quella maglia addosso in campo per le amichevoli. Dopo aver saltato il test con l'Inter di ieri, è previsto il forfait anche per la sfida al Sidney prevista per martedì prossimo. Il brasiliano è con la squadra, ma resterà a Shenzen e non parteciperà al test malgrado sia guarito dall'infortunio. Motivo? Continuare a recuperare al meglio, continuando gli allenamenti insieme a Kimpembe. A riportarlo è L'Equipe.