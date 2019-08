© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conoscere il suo futuro Neymar si allena con i compagni. Il brasiliano del Paris Saint-Germain non è ancora al meglio, ma nel frattempo si sta allenando con il gruppo in vista del match di campionato contro il Tolosa. Thomas Tuchel potrebbe convocarlo, ma la decisione verrà presa nelle prossime ore.