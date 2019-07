PSG, Neymar si allena con il gruppo in attesa del Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le voci di mercato Neymar continua ad allenarsi con il gruppo. Il talento brasiliano si sta allenando con la squadra durante la tournée in Cina, in attesa delle mosse del Barcellona. I blaugrana, infatti, stanno cercando di capire come imbastire la trattativa per poter riportare in Liga il calciatore verdeoro. Non sarà una trattativa semplice, il tutto dipenderà anche dalle richieste del club parigino.