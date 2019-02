© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar continua a lavorare per recuperare dalla lesione al quinto metatarso e intanto è stato intervistato da DAZN. Alla domanda su chi sia stato il suo idolo, nel 2012 aveva risposto Cristiano Ronaldo, nel 2018 invece aveva definito Messi come "mio idolo nel calcio". Stavolta a sorpresa la risposta è stata... Robinho. "Sono stato un suo fan da quando ero piccolo e sempre vorrei essere come lui". Ha poi definito suo padre come "idolo della sua vita reale".