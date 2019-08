PSG, niente Newcastle per Nsoki: affare saltato per problemi di ingaggio

Sebbene le discussioni vadano avanti da diverse settimane ormai e l'accordo con il PSG sembri esser stato trovato per una cifra che si aggira sugli 11 milioni di euro più una percentuale sull'eventuale futura rivendita, Steven Nsoki (20) non diventerà un nuovo calciatore del Newcastle. A riferirlo è RMC Sport, secondo cui il difensore non sarebbe riuscito a trovare un accordo con i Magpies per quanto riguarda l'ingaggio. L'affare, dunque, è saltato. E adesso, a cinque giorni dalla fine del mercato inglese, il Newcastle dovrà trovare un altro difensore.