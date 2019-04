PSG, niente Siviglia per Dani Alves: l'ex Juve a un passo dal rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Siviglia, il futuro di Dani Alves sarà ancora al Paris Saint-Germain. Come riporta As, il laterale brasiliano, in scadenza il prossimo 30 giugno, sarebbe infatti vicino a firmare il rinnovo di contratto col club parigino. Per l'ex Juve, in questa stagione, si contano finora 26 presenze con 2 gol e 7 assist.