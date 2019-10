PSG, Nigeria fatale: per Neymar ennesimo stop, sarà fermo un mese

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Altre brutte notizie in arrivo dai ritiri delle varie nazionali, stavolta per il PSG: il numero 10 dei Campioni di Francia salterà un mese di gare a causa dell'infortunio rimediato contro la Nigeria con la maglia della selezione verdeoro. Per Neymar l'ennesimo infortunio in una carriera davvero tormentata dai problemi fisici, specie da quando si è trasferito in Ligue 1.