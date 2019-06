PSG, no al Barcellona: per ora Neymar non si muove

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona nelle ultime ore ha presentato la sua prima proposta per Neymar. Il club blaugrana infatti ha offerto 100 milioni di euro più il cartellino di Neymar per riacquistare il giocatore brasiliano ma pare che dal PSG sia arrivata una risposta negativa. Secondo quanto riporta Telefoot infatti al momento il club francese non ha intenzione di cedere Neymar e vorrebbe trattenerlo ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare perché la volontà del brasiliano potrebbe essere decisiva alla fine.