© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono le trattative per quello che potrebbe essere uno degli affari più magniloquenti di sempre, con lo stesso protagonista del colpo di mercato più caro mai realizzato nella storia del pallone. Parliamo ovviamente di Neymar, la cui uscita dalla rosa del PSG sta tenendo banco in questi giorni. Secondo Radio Catalunya 1, i parigini hanno rifiutato la prima offerta ufficiale del Barcellona, modellata su un prestito con obbligo di riscatto: la squadra del ds Leonardo infatti vuole più soldi per lasciar andar via il talento brasiliano.