La stagione del Celtic Glasgow non è ancora terminata, ma Timothy Weah ha già lasciato la Scozia per preparare il Mondiale Under-20 che si giocherà in Polonia. Il figlio d'arte, sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino a giugno 2021, non dovrebbe restare a Parigi nella prossima stagione. Tuchel non lo considera pronto, così si aprono le porte a un nuovo prestito. Secondo RMC Sport in Francia, sul 19enne americano ci sono quattro club: Rennes, Crystal Palace, Fortuna Dusseldorf e lo stesso Celtic, che ha apprezzato le prestazioni del ragazzo.