PSG, non è finita la telenovela Neymar: forzerà per tornare al Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sono dubbi: nelle prossime sessioni di mercato ci saranno altre puntate della telenovela Neymar. Secondo Sport, l'ex numero 11 del Barcellona starebbe ancora forzando per provare a tornare in Catalogna, dove ha lasciato tanti amici. Farebbe carte false per tornarci, visto che al PSG non è mai scoccata la scintilla con l'ambiente. Per cui non è da escludere un ritorno, a determinate condizioni ovviamente.