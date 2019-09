© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keylor Navas sarà un giocatore del Paris Saint-Germain, club protagonista di questo ultimo giorno di mercato, in virtù anche dell'arrivo imminente di Mauro Icardi. Il portiere costaricano, riporta As, si trova già nella capitale francese ed è pronto a diventare il portiere titolare di Thomas Tuchel. Il suo vice sarà Sergio Rico, arrivato ieri dal Siviglia. Per Areola percorso inverso: trasferimento al Real Madrid dove sarà il vice di Courtois.