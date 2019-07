PSG, nuova puntata del caso Neymar: domani vertice con Leonardo

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La vicenda Neymar si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo il portale spagnolo As nella giornata di domani è atteso in Cina, a Shenzen, il direttore sportivo del PSG Leonardo. Il dirigente ex Milan raggiungerà la squadra in Cina e dopo un saluto alla rosa, si legge, si incontrerà con Neymar per discutere delle opzioni riguardanti il suo futuro.

Cessione resta ipotesi probabile - Il brasiliano ha ribadito a più riprese la propria intenzione di lasciare il PSG ed il Barcellona, da settimane, è in attesa di sviluppi in tal senso. La trattativa per il momento è frenata dall'aspetto economico e da quello mediatico, ma secondo il portale del quotidiano iberico una data da cerchiare in rosso potrebbe essere quella dell'11 agosto, ovvero quando il PSG inizierà il suo campionato contro il Nimes. Se la questione Neymar non dovesse essere risolta entro quel giorno, la permanenza all'ombra della Torre Eiffel diventerebbe improvvisamente molto probabile.