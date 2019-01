PSG, obiettivo Gueye con l'ausilio di Zahavi: proposto Tousart all'Everton

Il PSG ha preso Leandro Paredes, ma ha bisogno di un altro colpo in mediana. E' per questo che - riferisce L'Equipe - si continua a seguire Idrissa Gueye dell'Everton, calciatore valutato 40 milioni di euro. Per sbloccare l'affare è sceso in campo il potente agente Pini Zahavi, che ha proposto ai Toffees Lucas Tousart dell'Olympique Lione, in modo da coprire così il buco. Un intreccio di mercato che dunque potrebbe investire tre club e due calciatori, ma visto che mancano pochi giorni alla fine l'operazione è tutt'altro che semplice.