Nonostante in Francia siano convinti che arriverà presto la firma per il rinnovo del suo contratto con il Paris Saint-Germain (a cifre mostruose), Kylian Mbappè continua a essere il sogno proibito del Real Madrid. Il club spagnolo, preso atto del rifiuto di Neymar (che vorrebbe tornare al Barcellona), è pronto a intensificare gli sforzi per regalare a Zidane il connazionale. In estate, riporta As, sarà difficile resistere agli assalti di Florentino Perez.