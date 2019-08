PSG, oggi incontro a Parigi con il Barcellona: sul piatto c'è Neymar

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da RAC 1 in Spagna, oggi sarà un giorno chiave per il futuro di Neymar. E' previsto infatti nelle prossime ore un incontro a Parigi tra Leonardo e Javier Bordas ed Eric Abidal per trattare per il Barcellona. Un incontro che potrebbe portare alla cessione del brasiliano, ormai da settimane fuori dai piani di Al Khelaifi.