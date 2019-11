Il Paris Saint-Germain, nell'ultima finestra di mercato, ha attuato una vera e propria rivoluzione, soprattutto tra i pali. Da Parigi sono partiti Gigi Buffon e Areola ed è arrivato Keylor Navas, che però non sta convincendo appieno la dirigenza, soprattutto per l'età avanzata (32 anni). Secondo il Telegraaf, i parigini sono intenzionati a riprovarci per un vecchio obiettivo: André Onana, 23enne portiere dell'Ajax e del Camerun, su cui però ci sono anche Tottenham, Everton e Manchester United. I lancieri chiedono circa 50 milioni.