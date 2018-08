PSG, Onda Cero lancia la bomba: via Neymar per pagare Mbappé

Scorrendo a ritroso l'archivio delle notizie di TuttoMercatoWeb.com ci si accorge che la prima notizia pubblicata su Lautaro Martinez risale al luglio 2016 e ad un derby di mercato fra Real e Atletico per il suo cartellino. Due anni dopo il talento cresciuto nella fila del Racing...

Napoli, Ancelotti non cambia col Milan: Milik l'ha già conquistato

Marchisio vicino al Principato. Da non scartare la penisola iberica

Fiorentina, crescono gli sponsor per Chiesa. E non è escluso il rinnovo

Niente Monaco per Marchisio. Nel suo futuro Sporting o Zenit

Napoli, Callejon è insostituibile: presto l'incontro per il rinnovo

La possibile rivelazione: Ciano, il sogno A dopo una vita in provincia

Napoli, Verdi era stato acquisto in previsione della cessione di Callejon

La possibile rivelazione: Fabiàn, strappato al Barça per stregare l'Italia

Inter, Candreva non parte e rilancia: sempre più lontana l'ipotesi cessione

La possibile rivelazione: Barrow, una tripletta per ricominciare

La possibile rivelazione: Gleison Bremer: duttilità per la difesa a 3

TOP NEWS Ore 13 - Milinkovic verso il rinnovo. In due per Marchisio

Clamorosa rivelazione che arriva direttamente dalla Spagna, ancora sul caso legato alle presunte difficoltà nel pagamento di Kylian Mbappe da parte del PSG, ed alle conseguenze connesse. Secondo l'emittente spagnola Radio Onda Cero , infatti, i parigini si starebbero vedendo costretti a cedere Neymar per poter rientrare nei vincoli del Fair Play Finanziario e poter così completare il riscatto del fenomenale attaccante transalpino. Su O Ney è segnalato da diverso tempo l'interesse del Real Madrid.

