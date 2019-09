© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sta procedendo affatto bene l'inserimento di Leandro Paredes, centrocampista che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia della Roma, nel Paris Saint-Germain. Come sottolinea Le Parisien, il classe '94 è una riserva dichiarata nelle gerarchie dell'allenatore Thomas Tuchel, ma soprattutto non sta riuscendo proprio ad ambientarsi, né a livello tecnico-tattico, né a livello di intesa con compagni ed ambiente. Ecco perché, qualora ci fossero le giuste opportunità, sarebbe tra i primi indiziati a lasciare Parigi nella prossima finestra invernale di trasferimenti.