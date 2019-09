© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In queste ultime ore di mercato, tra le altre cose, il Paris Saint-Germain sta provando anche a piazzare uno degli esuberi nella propria rosa, il centrocampista argentino Leandro Paredes. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento sul suo conto da parte del Betis, ma secondo quanto afferma Le Parisien, il futuro del giocatore non sarà nella squadra di Liga, dato che i bianco-verdi di Siviglia non riuscirebbero a contribuire al pagamento di una sostanziosa fetta d'ingaggio dell'ex Roma, destinato - a meno di ulteriori sorprese - a rimanere a Parigi almeno per il momento.