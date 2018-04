PSG, Pastore: "Futuro? Ho un anno di contratto ma non ho le idee chiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Pastore, centrocampista offensivo del PSG finito recentemente nel mirino dell'Inter, ha parlato a L'Equipe dopo la vittoria del 7° titolo Nazionale da parte del club parigino: "La vittoria mi spinge a restare? Certo, ogni volta che vinciamo mi chiedo una volta di più cosa fare domani. Da quando sono arrivato a Parigi il club è cambiato molto. Ora mi resta un anno di accordo e non ho ancora parlato con la società. Aspetteremo il momento giusto per farlo. In ogni caso non ho ancora le idee chiare".