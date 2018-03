PSG, Pastore: "Neymar via? Solo un gioco mediatico, resterà in Francia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata ad Onda Cero, il giocatore del Paris Saint-Germain Javier Pastore ha parlato di Neymar, accostato con insistenza al Real Madrid: "Non penso che lascerà il PSG. È stato creato un gioco mediatico, ma non penso che sia ciò che lui vuole".