PSG, per Neymar c'è anche la pista inglese: Chelsea o Arsenal

Non si placano i rumors di mercato su Neymar. L'attaccante del Paris Saint-Germain flirta ormai da mesi col Real Madrid, ma non scarta neanche un possibile trasferimento in Premier League. Almeno per il Sunday Express, secondo il quale il brasiliano avrebbe già indicato la sua destinazione favorita in caso di avventura inglese: Arsenal o Chelsea. Neymar è infatti innamorato della città di Londra e accetterebbe volentieri di intraprendere una nuova avventura professionale con la maglia dei blues o quella dei gunners.