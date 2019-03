© foto di Insidefoto/Image Sport

Arsenal, Barcellona, Juventus, Milan, Inter, Bayern Monaco... Adrien Rabiot, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, in questi mesi ha attirato l'interesse delle big di mezza Europa. Ma adesso, come riporta Mercato365, una squadra sembra essersi portata in pole position: si tratta del Manchester United, col quale il centrocampista e il suo entourage avrebbero già avuto contatti positivi nelle ultime settimane. Rabiot, d'altronde, sarebbe stato richiesto da mister Solskjaer in persona.