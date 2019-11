Inaspettata sconfitta per il Paris Saint-Germain: Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere al Digione nell'anticipo del 12° turno di Ligue 1 dopo essere andati in vantaggio con lo stesso attaccante francese al 19'. I padroni di casa hanno infatti ribaltato tutto tra il 45'+5' (1T) e il 47' (2T) con Chouiar e Cadiz. Nonostante questa sconfitta, il PSG resta comunque primo in classifica a +8 sul Nantes con 28 punti, mentre il Digione abbandona l'ultimo posto in solitaria e si posiziona terzultimo a quota 12 lunghezze. Ancora titolare e in campo per 90 minuti Mauro Icardi, che stasera non è riuscito però a trovare la via della rete anche a causa di una sfortunata traversa su colpo di testa.

Il programma completo del 12° turno di Ligue 1:

Venerdì

Digione-PSG 2-1

Sabato

17:30 Marsiglia - Lilla

20:00 Amiens - Brest

20:00 Angers - Strasburgo

20:00 Metz - Montpellier

20:00 Nimes - Rennes

20:00 Tolosa - Lione

Domenica

15:00 Bordeaux - Nantes

17:00 Nizza - Reims

21:00 St. Etienne - Monaco