PSG, poche chance di vedere Neymar in campo contro il Man United

Secondo le ultime indiscrezioni di Téléfoot, le possibilità che Neymar, infortunatosi la scorsa settimana ad piede destro, sia a disposizione di Thomas Tuchel per la sfida di Champions League contro il Manchester United sono davvero poche. Il giocatore brasiliano sarà sottoposto a nuovi test nella prossima settimana ma probabilmente salterà la gara di andata in programma il 12 febbraio ad Old Trafford.