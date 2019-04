PSG, possibile rivoluzione tra i pali: è assalto a De Gea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile clamoroso addio in estate al Manchester United. David de Gea potrebbe lasciare i Red Devils, spiega El Chiringuito. Il giocatore è in scadenza di contratto (ma il club ha l'opzione per prolungare, ndr): il Paris Saint-Germain, però, è alla carica e vorrebbe approfittare degli inglesi in rivoluzione per puntare forte su De Gea. Come erede di Buffon.