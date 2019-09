PSG, primo allenamento parigino per Keylor Navas

Primo allenamento con la maglia del PSG per Keylor Navas dopo lo scambio completato nell'ultimo giorno di mercato con Areola ceduto al Real Madrid. Il giocatore è rientrato oggi dalla convocazione con la Nazionale del Costa Rica e ha incontrato i nuovi compagni mettendosi subito a disposizione di Tuchel.

📸👍 The first training session for @NavasKeylor in 🔴 & 🔵 pic.twitter.com/w4GTA81vK1

